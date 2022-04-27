الكهرباء تعود إلى بيروت بعد انقطاع شامل استمر 5 أيام

المصدر: موقع الامارات اليوم

عاد التيار الكهربائي مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد انقطاع شامل دام 5 أيام إثر نفاد مادة الفيول أويل من معملي دير عمار والزهراني.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن التيار الكهربائي عاد تدريجيا إلى عدد من الأحياء والمناطق في العاصمة بيروت بعد الانقطاع، مشيرة إلى أن التيار سيعود اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي إلى باقي المناطق في بيروت بعد إفراغ حمولة الباخرة في معملي دير عمار والزهراني اليوم.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان حذرت يوم الخميس الماضي، من أن التغذية الكهربائية ستشهد مزيدا من التراجع وذلك حتى يوم الأحد المقبل، إلا أنها امتدت لأيام إضافية.

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