مسؤول روسي: الولايات المتحدة تزرع في نفوس الأوكرانيين الكراهية لكل ما هو روسي !

المصدر: موسكو - رويترز

قال أمين مجلس الأمن الروسي الذي يتمتع بنفوذ قوي اليوم الثلاثاء إن سياسة الغرب والحكومة الأوكرانية تقود إلى تفكك أوكرانيا.

وترقى تعليقات نيكولاي باتروشيف إلى حد التحذير من أن حرب روسيا في أوكرانيا قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، والذي ستسعى موسكو إلى إلقاء اللوم فيه على خصومها.

وفي مقابلة مع صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية، قال باتروشيف - وهو حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين - إن الولايات المتحدة تحاول منذ سنوات أن تزرع في نفوس الأوكرانيين الكراهية لكل ما هو روسي.

وقال باتروشيف: "لكن التاريخ يعلمنا أن الكراهية لا يمكن أبدا أن تصبح عاملا موثوقا به في الوحدة الوطنية، إذا كان هناك أي شيء يوحد الشعوب التي تعيش في أوكرانيا اليوم، فهو فقط الخوف من الفظائع التي ترتكبها الكتائب القومية" - في إشارة إلى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي وصفتها موسكو بالنازية في إطار تبريرها المعلن لغزو البلاد.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه لذلك فإن نتيجة سياسة الغرب وكييف لا يمكن أن تكون إلا تفكك أوكرانيا إلى عدة دول.

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