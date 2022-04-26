لافروف: تسليم أسلحة غربية للأوكرانيين يعني أن الناتو "منخرط بحرب مع روسيا"

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تسليم أسلحة غربية إلى أوكرانيا يعني أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "منخرط جوهريا في حرب مع روسيا".

وقال في مقابلة أذيعت أمس، إن "هذه الأسلحة ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي الذي يتصرف في سياق العملية الخاصة".

وقال لافروف أيضا للتلفزيون الحكومي إن "الناتو، جوهريا، يخوض حربا مع روسيا من خلال وكيل، وهو يسلح ذلك الوكيل. الحرب تعني الحرب".

ورأى لافروف أيضا أن هناك احتمالا بأن يتصاعد الصراع ليشمل استخدام أسلحة نووية، على الرغم من أنه استخدم نبرة أمل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي حديثه إلى القناة الأولى الروسية، قال إن موسكو تريد تجنب المخاطر المتزايدة "المصطنعة" لمثل هذا الصراع.

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