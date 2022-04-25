روسيا.. حريق بمستودع للنفط في بريانسك القريبة من أوكرانيا

المصدر: وكالات

قالت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بمقاطعة بريانسك، إن حريقا شب في مستودع للنفط في بريانسك.

وأضافت المديرية، في بيان نشرته على موقعها بالانترنت: "تم إرسال سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. وتم تصنيف الحريق بالدرجة الأعلى من ناحية الخطورة".

وأشارت المديرية إلى أن الحادث وقع في مستودعات الوقود الواقعة في شارع موسكوفكي بمنطقة فوكينسكي.

وأكدت المديرية أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث. ولم يذكر البيان أية تفاصيل عن وقوع إصابات أو عن مدى الاضرار الناجمة.

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