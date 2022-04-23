روسيا تنشر صواريخ ذات قدرات نووية بحلول الخريف

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت نقلا عن دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل.

وقالت تاس نقلا عن تصريحات أدلى بها روجوزين في مقابلة مع قناة روسيا 24 الحكومية إن الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.

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