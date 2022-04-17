17 جريحاً خلال اشتباكات جديدة في باحة المسجد الأقصى

المصدر: القدس - أ ف ب

أصيب 17 فلسطينياً بجروح خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، في باحة المسجد الأقصى، بعد يومين على صدامات أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا في المكان نفسه.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن "أكثر من مئتين من أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية اعتدوا على المصلين وأخرجوهم بالقوة وتم تقطيع أسلاك الصوتيات"، أي مكبرات الصوت.

وأضاف أنه "تم اعتقال عدة شبان ومحاصرة المتواجدين بالمصلى القبلي وإطلاق الرصاص المطاطي على من بداخله من الشبابيك التي تم تكسيرها الجمعة".

وأكدت خدمة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل "17 إصابة خلال المواجهات المندلعة"، موضحة أنه "تم نقل خمس إصابات إلى المستشفى".

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