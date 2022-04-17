كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية لاختبار "أسلحة تكتيكية نووية"

المصدر: وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة بهدف تعزيز القدرات النووية للبلاد.

وقال جيش كوريا الجنوبية، اليوم، إنه رصد في وقت متأخر من مساء السبت مقذوفتين أطلقتا من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية باتجاه البحر، حلقتا على بعد 110 كيلومترات مع ذروة ارتفاع 25 كيلومترا وسرعة قصوى تقل عن 4 ماخ.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "نظام الأسلحة التكتيكية الموجهة من النوع الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية".

وتأتي التجربة بالتزامن مع تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن محللون يقولون، إن الإطلاق جاء على الأرجح ليتزامن مع الذكرى السنوية لميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، يوم الجمعة.

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