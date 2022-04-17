روسيا تطلب من القوات الأوكرانية في ماريوبول الاستسلام

المصدر: موسكو - رويترز

طلبت روسيا من القوات الأوكرانية التي تقاتل في ميناء ماريوبول إلقاء أسلحتهم ابتداء من الأحد الساعة (03:00 ت. غ.) لإنقاذ حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها طهرت منطقة ماريوبول، وبقيت وحدة صغيرة فقط من المقاتلين الأوكرانيين داخل مصنع للصلب في المدينة.

وقالت الوزارة في بيان "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي الذي نشأ في مصنع آزوفستال للمعادن، إضافة إلى الالتزام بمبادئ إنسانية تتيح القوات الروسية للمقاتلين والمرتزقة الأجانب وقف أي أعمال عدائية وإلقاء أسلحتهم".

وأضافت أن "كل من يلقوا أسلحتهم يضمن إنقاذ حياتهم"، مشيرة إلى أنهم يمكنهم مغادرة المصنع من دون أسلحة أو ذخيرة.

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