روسيا تخير القوات الأوكرانية بين إلقاء سلاحها أوالموت

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية التي ما زالت تقاتل في ماريوبول ستنجو بنفسها إذا ألقت سلاحها ابتداء من الساعة السادسة صباحا بتوقيت موسكو (0300 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

وقالت روسيا إن المقاتلين المتبقين، الذين تقول إنهم أوكرانيون وأجانب، محاصرون في مصنع أزوفستال للصلب.

ونقلت تاس عن الكولونيل ميخائيل ميزينتسيف، مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، قوله إن الوضع في المصنع "كارثي".

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