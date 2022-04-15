عشرات الجرحى الفلسطينيين بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى

المصدر: وكالات

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى قبل الفحر حيث تجمع آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة الفجر ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن 67 شخصا أصيبوا.

واستمرت الاشتباكات بين الطرفين حتى صباح الجمعة.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني ردا على سؤال حول الاشتباكات، إن "سبعة مصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات في الجزء العلوي من الجسم".

وذكر شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي على بعضهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news