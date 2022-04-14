وزير ألماني "مذهول" من خطط اختطافه المزعومة

المصدر: برلين - د ب أ

صرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بأنه "مذهول" على خلفية التقارير التي تواردت عن مخطط محتمل ضده بالاختطاف.

وتوجه لاوترباخ اليوم الخميس بالشكر للسلطات القائمة على التحقيقات وللهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم "على الحماية الجيدة. من الواضح أن ذلك عاد عليّ بالنفع، وإنني ممتن للغاية على ذلك".

وجاءت هذه التصريحات اليوم من الوزير الألماني على هامش زيارة له بمستشفى في مدينة هوسوم بولاية شلزفيج-هولشتاين. ولكنه قال إنه لا يمكنه التصريح بشيء عن مسار التحقيقات.

يشار إلى أنه يشتبه أن مجموعة دردشة تحمل اسم "وطنيون متحدون" تمت مراقبتها من قبل محققين، كانت تخطط لهجمات تفجيرية بألمانيا وكذلك لعمليات اختطاف- من بينها اختطاف لاوترباخ، وذلك بحسب ما ذكره محققون تحت قيادة الادعاء العام في كوبلنتس والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية راينلاند-بفالتس اليوم الخميس في مدينة ماينتس.

وأكد لاوترباخ أنه لن يتعرض للترهيب بفعل خطط الاختطاف المزعومة ضده، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها المنتظر الأحد القادم: "لا يتعلق الأمر بالنسبة لبعض منكري فيروس كورونا المستجد بمكافحة التطعيمات ولوائح مواجهة الفيروس، ولكنهم يكافحون نظامنا الأساسي الديمقراطي".

واستدرك الوزير الألماني: "ولكنهم لن ينجحوا في ذلك. لن أرضخ من خلال ذلك، ولكنني سأواصل العمل لأجل المواطنين جميعا. يبين هذا المثال الانقسام بمجتمعنا. التغلب على هذا الانقسام وإعادة كسب الثقة تظل هدف سياستي".

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