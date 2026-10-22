تيم كلارك: إيرادات "طيران الإمارات" تجاوزت مستويات العام الماضي

أكد رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، أن الطلب على خدمات الناقلة لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن إيراداتها خلال الأسبوع السابق تجاوزت مستويات الفترة نفسها من عام 2025، رغم التداعيات الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود.

وقال كلارك، خلال مشاركته في مؤتمر «Routes World 2026» في فرانكفورت، إن طيران الإمارات تشغّل حالياً نحو 91% من طاقتها التشغيلية مقارنة بمستويات ما قبل الاضطرابات الإقليمية، مضيفاً أن إيرادات الناقلة كانت ستتجاوز مستويات العام الماضي لولا ارتفاع تكاليف الوقود.

وأوضح: "لولا الوقود، لكنا متقدمين على العام الماضي"، مشيراً إلى أن إيرادات الأسبوع السابق كانت أعلى من إيرادات الأسبوع نفسه من عام 2025، الذي وصفه بأنه العام الأكثر ربحية في تاريخ طيران الإمارات.

وقال كلارك إن الطلب على خدمات الناقلة لا يزال قوياً عبر قطاعات متعددة من شبكتها، بما في ذلك أسواق آسيوية مثل الصين، معرباً عن توقعاته بعودة قوية لحركة السفر بمجرد تراجع التوترات الإقليمية.

وأضاف أن المسافرين الذين أجّلوا رحلاتهم بسبب التطورات الأخيرة قد يعودون إلى السفر عند تحسن الأوضاع، مؤكداً: "سيكون هناك نهاية لهذا الأمر".

وأشار كلارك إلى أن طيران الإمارات اكتسبت خبرة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية منذ انطلاق عملياتها عام 1985.

وأضاف أن طبيعة الأزمات تختلف من مرحلة إلى أخرى، لكن آثارها غالباً ما تتشابه، لافتاً إلى تعافي الطلب على السفر بعد أزمات سابقة، من بينها الأزمة المالية العالمية وجائحة "كوفيد-19".

وقال: "تكلفة الوقود تمثل مشكلة، ونحن نعلم ذلك. لقد شهدنا أسعاراً عند 140 دولاراً من قبل، لكن الناس نسوا ذلك".