وكالة الأنباء الفرنسية: مدارس الرياض تعود إلى تطبيق نظام التعليم عن بُعد اعتباراً من الثلاثاء

ستعود المدارس في الرياض إلى اعتماد التعليم (عن بُعد)، بحسب ما أفاد أولياء أمور وكالة فرانس برس الاثنين بناء على رسالة تلقّوها من المؤسسات التعليمية.

وجاء في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "في إطار استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية نحيطكم بأنه تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدرسة من الهيئتين التعليمية والإدارية"، من دون تحديد مدة ذلك.