"دبي البحرية" تُطلق مبادرة تنظيمية لرفع كفاءة الرسو الترفيهي وتعزيز سلامة الملاحة البحرية

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق مبادرة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحديث وتوحيد وتنظيم الإرشادات الخاصة بالرسو الترفيهي واستخدام عوامات الرسو الترفيهية في مياه إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الملاحة البحرية وترسيخ بيئة تنظيمية واضحة ودعم النمو المستدام لقطاع الأنشطة البحرية الترفيهية في الإمارة.

وفي هذا السياق، قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: تأتي هذه المبادرة لتعزيز سلامة الملاحة البحرية وضمان الاستخدام المنظم لمناطق الرسو الترفيهي وعوامات الرسو في مياه دبي، بما يدعم النمو المستدام للأنشطة البحرية الترفيهية، ويضمن وضوح اللوائح والتوجيهات لجميع المعنيين، وهو ما يؤكد حرص دبي على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأنشطة البحرية الآمنة والمنظمة.

وتتضمن المبادرة الإعلان عن التعميم رقم 35 لسنة 2026 بشأن إرشادات الرسو الترفيهي وعوامات الرسو الترفيهية في مياه الإمارة تمهيداً لتطبيقه، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة ورفع كفاءة التنظيم وتوفير إطار موحد وواضح لكافة الأطراف المعنية بالأنشطة البحرية الترفيهية، بما في ذلك ملاك الوسائل البحرية والمشغلون ووكلاؤهم والمراسي ومقدمو الخدمات البحرية، بما يضمن ممارسات رسو آمنة ومنظمة وبما يتوافق مع متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، ودعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأكدت السلطة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الإستراتيجية لتطوير المنظومة البحرية وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأنشطة البحرية الترفيهية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية وبالتكامل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن التعميم والأدلة الإرشادية المرفقة ستطبق وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية.

إلى ذلك، تتابع السلطة تنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل للقواعد والإرشادات، بما يشمل الالتزام بمتطلبات الرسو، ومراعاة متطلبات سلامة الملاحة "بما في ذلك الالتزام بقواعد منع التصادم في البحر وأصول الملاحة"، وحماية البيئة البحرية ومنع أي ممارسات ضارة، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحوادث والطوارئ لضمان التعامل معها بسرعة وكفاءة.

وأكدت سلطة دبي البحرية أن الالتزام بهذه المبادرة والإرشادات المصاحبة يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مستخدمي البحر، ويعزز بيئة بحرية آمنة ومستدامة، ويساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأنشطة البحرية الترفيهية، تجمع بين السلامة والكفاءة والتميز في تقديم الخدمات.