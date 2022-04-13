روسيا: استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت الوزارة في بيان: «في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين... قام 1026 عسكرياً أوكرانياً من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعاً واستسلموا».

وكان مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أشار على «تويتر»، أمس، إلى أن «الجنود الأوكرانيين أصبحوا محاصرين وعالقين» في المدينة التي دمّر «90 في المائة من منازلها».

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