الرئيس الألماني: لا نتوقع عودة العلاقات إلى طبيعتها مع روسيا برئاسة بوتين

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس، أنه لا يعتقد أن العلاقات "ستعود إلى طبيعتها" مع روسيا برئاسة فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الألماني خلال زيارة رسمية لوارسو "لا يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها مع روسيا بوتين".

وأشار شتاينماير إلى أن "هذه الحرب ستتطلب دعمنا وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا واستعدادنا لتحمل أعباء لفترة طويلة"، منددا بـ"جرائم الحرب الروسية" في أوكرانيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا "يجب توثيق هذه الجرائم وتوضيحها. يجب محاسبة مرتكبيها ،(الأشخاص) المسؤولين سياسيا عنها".

كما شدد شتاينماير على أن "هذه الهمجية التي نراها كل يوم، هذه الهمجية يجب أن تنتهي" داعيا موسكو إلى السماح بعملية إجلاء إنسانية فورية لسكان مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ويشار إلى أن مدينة ماربول الأوكرانية الساحلية المطلة على بحر آزوف، تعرضت لقصف مستمر من جانب القوات الروسية منذ بداية الحرب في 24 فبراير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news