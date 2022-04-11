ماكرون ولوبان يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

المصدر: باريس - وكالات

تأهل الرئيس الفرنسيّ المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، و مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" أقصى اليمين ، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأظهرت تقديرات تصدّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و 29.7 % من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى24.7 % من الأصوات.

وبحسب التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و 20.8 % من الأصوات.

وعلى الفور دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news