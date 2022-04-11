ماكرون ولوبان يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

المصدر:
  • باريس - وكالات
التاريخ:

تأهل الرئيس الفرنسيّ المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، و مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" أقصى اليمين ، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأظهرت تقديرات تصدّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و 29.7 % من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى24.7 % من الأصوات.

وبحسب التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و 20.8 % من الأصوات.

وعلى الفور دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية.

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