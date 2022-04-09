السعودية تٌرفع عدد حجاج هذا العام بهذه الشروط

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وفق وسائل إعلام سعودية.

ونقلت وسائل اعلام سعودية عن وزارة الحج والعمرة أوضحت أن موسم حج هذا العام سيكون وفقًا للضوابط التالية:

يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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