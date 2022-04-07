الكرملين: العقوبات الأميركية على ابنتي بوتين سعار غربي ضد روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

قال الكرملين اليوم الخميس إنه يشعر بالدهشة إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا الخطوة بأنها جزء من سعار غربي ضد روسيا.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا أمس الأربعاء مستهدفة البنوك والنخب في روسيا، والتي شملت ابنتي بوتين كاترينا وماريا اللتان يعتقد المسؤولون الأميركيون أنهما يخفيان ثروة والدهما.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "بالطبع نعتبر هذه العقوبات في حد ذاتها امتدادا لموقف مسعور للغاية فيما يتعلق بفرض القيود... على أية حال، النهج المستمر بفرض قيود على أفراد الأسرة يتكلم عن نفسه".

وأضاف بيسكوف أن الكرملين لا يستوعب سبب استهداف ابنتي بوتين.

وقال "هذا شيء يصعب فهمه وتفسيره. لسوء الحظ، هذه هي نوعية الخصوم الذين علينا التعامل معهم".

ووفقا للتفاصيل الواردة في القرار المتعلق بحزمة العقوبات الأميركية التي جرى الإعلان عنها أمس، تعمل ابنة بوتين كاترينا تيخونوفا مديرة تنفيذية في مجال التكنولوجيا ويساهم عملها في دعم الحكومة الروسية وصناعة الدفاع في البلاد.

وقالت الولايات المتحدة إن ابنته الأخرى ماريا فورونتسوفا تقود برامج تمولها الحكومة وتلقت مليارات الدولارات من الكرملين لإجراء أبحاث على الجينات والتي يشرف عليها بوتين شخصيا.

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