سوريا.. قتلى وجرحى في هجوم استهدف دورية للشرطة بريف درعا

المصدر: موقع الامارات اليوم

أفادت وكالة الانباء الرسمية السورية «سانا» بمقتل عنصري قوى أمن داخلي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بهجوم استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة درعا «استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي».

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