الكرملين يرد على وصف بايدن لبوتين بـ"الجزار"

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله اليوم السبت إن التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين.

ووصف بايدن بوتين بأنه "جزار" خلال زيارة إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي وقال إنه غير متأكد من أن روسيا تغير استراتيجيتها في أوكرانيا على الرغم من تعثرها في بعض المناطق.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين خلال ما وصفته "بالعملية العسكرية الخاصة" التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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