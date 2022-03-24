إبنة وزوجة سرّيتان لـ"بوتين" في سويسرا.. وعريضة تطالب بطردهما !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وقع عشرات الآلاف عريضة تطالب بترحيل "عشيقة فلاديمير بوتين" من سويسرا، وهي لاعبة جمباز سابقة، تبلغ من العمر 38 سنة باسم ألينا كاباييفا لأب من مسلمي التتار.

والعريضة التي وصفت كاباييفا بأنها "زوجة ديكتاتور واهم" هي بالإنجليزية والفرنسية والألمانية، طالبت أيضا بتجريدها مما حصلت عليه من ميداليات في الألعاب الدولية.

ووقع العريضة أكثر من 60 ألفا، اختار معظمهم كلمتي "بحذر شديد" كجواب على بند بالعريضة يطلب "تحديد ما إذا كان هناك سبب لإقامة هذا الشخص في بلدك"، كما طالبوا بالتحقق في "نظافة" أموال استخدمتها لشراء عقارات بسويسرا.

وفي العريضة عن العشيقة أيضا، أنها أصبحت واحدة من أكثر لاعبي الجمباز تتويجا في روسيا، بعد فوزها في 2004 بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الصيفية بأثينا، ثم ارتبطت عاطفيا منذ 2008 ببوتين، وبعدها لفتت انتباه الصحافة السويسرية والدولية بخبر إنجابها لطفلة في 2015 بمدينة لاغانو الإيطالية اللغة في كانتون تيكنو السويسري، وبأن والد الطفلة كان بوتين نفسه.

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