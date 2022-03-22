قرارات سعودية جديدة حول قيود كورونا للقادمين إليها

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية إلغاء القيود التي فرضتها على المسافرين القادمين إلى المملكة والمتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة عبر «تويتر» أن القيود الملغاة تشمل: إلزامية تقديم شهاد التطعيم ضد كوفيد 19، إجراء اختبار PCR قبل القدوم إلى المملكة أو عند الوصول إليها، الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة.

وحددت الوزارة بحسب وسائل إعلام محلية أسباب رفع القيود بانخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4 %، والوصول إلى معدل تطعيم بلغ 99 % لجميع الفئات المستهدفة من سكان المملكة (12 سنة فأكثر).

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