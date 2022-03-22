العثور على 143 جثة في مقبرة جماعية بالعراق

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق عن انتشال 143 جثة من مقبرة جماعية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، التي سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي قبل تحريرها من قبضته.

و نقل موقع«السومرية» عن المديرية قولها «فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى تنتشل جثث عدد 143 مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات (داعش) الإرهابية من مقبرة جماعية في حي الرفاعي خلف جامع بهاء الدين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل».

وأضافت أن «فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ) باشر بانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي».

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