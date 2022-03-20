هجمات "حوثية" تستهدف منشآت مدنية واقتصادية في السعودية (فيديو وصور)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية وقوع هجوم عدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو في جازان بالمملكة العربية السعودية، كما أعلن التحالف عن هجوم عدائي استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب، ومحاولة عدائية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.

وأكد التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، موضحاً أن هناك أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية، ولا خسائر بالأرواح.

وأشار التحالف في بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعد منتصف الليلة، على موقع "تويتر"، إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تقوم بالتصعيد بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.

ونشر التحالف صور وفيديو لبعض الأضرار التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، وأكد أن تصعيد الميليشيات الحوثية بهجمات عدائية هو رفض لجهود ومبادرات السلام.

فيديو لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان.#واس_عام pic.twitter.com/wcrqRmP9nR — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022

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