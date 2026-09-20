شقيق كاظم الساهر: القيصر لن يعود للعراق إلا بهذا الشرط

قال شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، حسين جبار إبراهيم، إن شقيقه كاظم الساهر لن يعود إلى العراق بمعزل عن عودة العراق نفسه إلى الحياة، وعودته مرهونة بعودة سلطة الدولة، واحترام الثقافة، وبناء بيئة آمنة تُقدّر الفن بوصفه ضرورة وجودية وليس ترفاً.

واضاف شقيق القيصر في تدوينة عبر موقع فيس بوك أن أسباب رحيل كاظم الساهر من العراق مازالت قائمة، مضيفا أن "البلد يعاني من عداء مستتر لكل ناجح، والفنان غالباً ما يواجه عزلة خانقة في محيط اجتماعي مشبع بالأنانية والحسد ويعاني من عدائية مَرضية تجاه كل نجاح فردي" على حد وصفه.