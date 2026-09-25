الإمارات تدين بشدة الهجمات التي شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي في إثيوبيا

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي والتحالف المسلح الذي أعلنت انضمامها إليه، ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية، وما رافقها من سيطرة على مطارات في إقليم تيغراي، فضلاً عن التصعيد العسكري في إقليمي عفر وأمهرة المجاورين، مؤكدة أن هذه التطورات تمثل تهديداً لوحدة إثيوبيا وسيادتها واستقرارها.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، على تضامن دولة الإمارات بشكل كامل مع حكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ورفضها أي محاولات لتغيير النظام الدستوري في إثيوبيا بالقوة أو عبر العمل المسلح، مجددا التشديد على موقفها الثابت الداعم لسيادة إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

ودعا الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وخفض التصعيد، مشددا على ضرورة حماية المدنيين ومنع تفاقم أعمال العنف، والالتزام باتفاق بريتوريا للسلام، وتغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الخلافات.

كما جدد التأكيد على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في إثيوبيا، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتجنب أي تصعيد من شأنه تهديد الأمن في منطقة القرن الأفريقي.