امرأة تهرب من الحرب بأوكرانيا.. فتموت بطريقة مروعة في إيطاليا

المصدر: روما - د ب أ

تحطمت حافلة، تقل حوالي 20 لاجئاً من أوكرانيا، على طريق سريع في إيطاليا، مما أدى لمقتل امرأة.

وذكرت الشرطة أن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع "إيه 14"، بالقرب من منطقة "تشيسينا"، الواقعة بالقرب من ساحل البحر الأدرياتيكي، لأسباب غير واضحة مبدئيا، وانقلبت على جانبها.

والضحية هي امرأة (32 عاما) من أوكرانيا، التي حوصرت على متن الحافلة ولقيت حتفها متأثرة بإصاباتها. وأصيب خمسة ركاب آخرين، بإصابات غير خطيرة، طبقا لما ذكرته الشرطة. وهناك أطفال بين الركاب الـ20 .

وتوجهت فرق الإطفاء لإجراء عملية إنقاذ، مستخدمة رافعتين خاصتين لرفع الحافلة من جانب الطريق.

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