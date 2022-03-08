وزير الصحة الأوكراني : خروج أكثر من 60 مستشفى من الخدمة بعد هجمات روسية

المصدر: وكالات

قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو اليوم إن 61 مستشفى في البلاد لا يعمل بسبب هجمات القوات الروسية.

وقال في تصريح تلفزيوني "الإرهابيون من الدولة المعتدية أخرجوا 61 مستشفى من الخدمة".

وأضاف أن السلطات غير قادرة على توريد الإمدادات الطبية الضرورية إلى المناطق على الخطوط الأمامية بسبب عدم وجود "ممرات إنسانية" , وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

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