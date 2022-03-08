الصحة العالمية: الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف بأوكرانيا تزيد بسرعة

المصدر: وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف ومنشآت الرعاية الصحية المختلفة في أوكرانيا زادت بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة وإن البلاد تعاني نقصا في الإمدادات الطبية الأساسية.

و أكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين مقتل تسعة أشخاص على الأقل في 16 هجوما على منشآت للرعاية الصحية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير . ولم تحدد المنظمة الجهة المسؤولة.

وقالت كبيرة مسؤولي الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود خلال إفادة صحفية إن حصيلة الحوادث شملت دفع سيارات إسعاف للقيام بمهام تختلف عن الرعاية الصحية الطارئة.

وتابعت "سنستمر في تحديث هذه الأعداد. لقد زادت بسرعة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news