مقتل مدنيين اثنين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

المصدر: دمشق - أ ف ب

قتل مدنيان على الأقل فجر الإثنين جراء قصف إسرائيلي في محيط دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة الخامسة (03,00 ت غ) من فجر الاثنين نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه جنوب بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها.

ولم يحدد المصدر ماهية تلك النقاط وما إذا كانت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

وأسفرت الضربات، وفق المصدر العسكري، عن "استشهاد مدنيَين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وعما إذا كان المدنيان قتلا في الضربة الجوية مباشرة أو جراء شظايا طالت مكان تواجدهما.

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