بوتين يصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب"

المصدر: موسكو - رويترز

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب" بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد مع كبار المسؤولين اليوم الاثنين بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.

ونقل نص الاجتماع عن بوتين قوله: "ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال العقوبات التي يحاول الآن ما يسمى المجتمع الغربي، أو كما سميته في خطابي إمبراطورية الأكاذيب، تنفيذها ضد بلدنا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news