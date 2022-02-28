روسيا تخصص ممرا آمنا لخروج سكان العاصمة الاوكرانية

المصدر: وكالات

أبلغت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إغور كوناشينكوف، إنه «بإمكان كافة المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف» باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن «هذه الطريق مفتوحة وآمنة».

وأدك كوناشينكوف مجددا أن «القوات الروسية لا تقصف إلا الأهداف العسكرية أن السكان المدنيين غير معرضين لأي تهديد».

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