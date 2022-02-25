عاجل: الرئيس الروسي مستعد لـ "مفاوضات رفيعة المستوى" مع أوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء الصين الرسمية.

وقالت محطة التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الجمعة، إن رئيس البلاد شي جين بينغ، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الاتصال دعا الرئيس الصيني نظيره الروسي، إلى تشكيل آلية أمنية أوروبية فعالة ومستدامة.

ووفق "روسيا اليوم" أكد شي جين بينغ، أن الصين تدعو لتسوية بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات.

وتبادل الرئيسان شي جين بينغ وبوتين، وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.

وأطلع الرئيس الروسي نظيره الصيني، على تاريخ القضية الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news