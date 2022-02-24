العثورعلى 5 جثث في عبارة إيطالية منكوبة..والبحث مستمر عن 6 آخرين

المصدر: وكالات

أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على خمس جثث على متن العبارة الإيطالية التي اشتعلت فيها النيران الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن البحث مستمر عن ستة مفقودين.

واندلع حريق في سفينة «يورو فيري أوليمبيا» فجر الجمعة قرب جزيرة كورفو اليونانية بعد مغادرتها مرفأ إيغومينيتسا اليوناني بإتجاه مدينة بريندزي الإيطالية.

وجرى إجلاء معظم الركاب في غضون ساعة، لكن بقي عدد من سائقي الشاحنات في عداد المفقودين.

وتم العثور على الجثث الخمس في عنابر السفينة، وأظهرت صور نشرتها محطة «إي آر تي» العامة هياكل شاحنات وسيارات متفحمة.

ولا يزال ثلاثة سائقي شاحنات، هم بيلاروسي وبلغاري وروماني، في مستشفى كورفو يعانون صعوبات في التنفس بعدما تم إنقاذهم من العبارة المنكوبة.

والناجون البالغ عددهم 281 شخصا هم 230 راكبا و51 من أفراد الطاقم. وكان هناك أفغانيان غير مسجلين على قائمة الركاب ما يثير مخاوف من احتمال وجود مزيد من الركاب غير المسجلين على متن العبارة.

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