أوكرانيا تستغيث بالأمم المتحدة: "افعلوا كل ما هو ممكن لوقف الحرب" وامريكا ترد: "سنتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال سفير أوكرانيا في الأمم المتحدة فجر اليوم أن روسيا أعلنت حربا وعلى مجلس الأمن الدولي وقفها. وحثت أوكرانيا الأمم المتحدة "على فعل كل ما هو ممكن لوقف الحرب"

فيما قالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة "سنتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن اليوم الخميس".

ورد سفير روسيا في الأمم المتحدة بالقول "إنها ليست حربا وإنما عملية عسكرية خاصة".

وبطلب من أوكرانيا، عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة طارئة لبحث التطورات الأخيرة مع روسيا.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام الأعضاء، على أن الساعات الأخيرة شهدت شائعات ومؤشرات على هجوم روسي وشيك على أوكرانيا.

كما طالب المسؤول الأممي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعطي للسلام فرصة، وفق تعبيره.

واعترف بخطئه حينما اعتقد سابقا أن لا شيء سيحدث على حدود أوكرانيا.

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