نيويورك - وام

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لوك ليندبرج من أن الاختناقات في الملاحة البحرية المرتبطة بالحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد ترفع التكاليف بالنسبة للوكالة بمقدار 727 مليون دولار بحلول منتصف عام 2027، مما يهدد المساعدات الغذائية لنحو 7.3 ملايين شخص إضافي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام دعا ليندبرج، الذي عينته الأمم المتحدة في سبتمبر لقيادة البرنامج إلى بذل جهود جديدة لحماية الشحنات الإنسانية من الحبوب الأوكرانية والروسية عبر البحر الأسود، على غرار مبادرة توسطت فيها الأمم المتحدة وظلت سارية في عامي 2022 و2023.

وأبلغ ليندبرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن القيود المفروضة على صادرات الأغذية ومدخلات الزراعة التي تمر عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر الأسود تفاقمت بسبب الصدمات المناخية مثل ظاهرة النينيو.

وحث الدبلوماسيين على التركيز على محاولة إيجاد حلول سريعة لضمان وصول حوالي 10 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية والروسية الموجودة بالفعل في الصوامع إلى المحتاجين والعمل على إنشاء ممر إنساني على ‌غرار “مبادرة حبوب في البحر الأسود” التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022 وسمحت بالتصدير الآمن لما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن شحنات المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود انخفضت بشكل حاد هذا العام، حيث انخفض عدد سفن القمح والذرة التي تمر عبر مضيق البوسفور بنسبة 63 بالمئة حتى منتصف أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وذكر إدجار رينكيفيدج رئيس لاتفيا إن بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الأمن، ستدعم مبادرة جديدة للبحر الأسود لإخراج الحبوب من أوكرانيا وزيادة الأمن البحري، مؤكداً على “الوضع المتردي للغاية” الذي تواجهه البلدان النامية في أفريقيا وآسيا.

وقال إن الحروب تلحق أضرارا مباشرة بعمليات برنامج الأغذية العالمي الإنسانية وتؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليفها مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد خفض بالفعل هدفه المتمثل في تقديم المساعدة الغذائية إلى 91 مليون شخص في عام 2027 من 110 ملايين هذا العام، لكن ارتفاع التكاليف قد يؤدي إلى انخفاض هذا الرقم أكثر من ذلك.