روسيا تتعهد بالرد بقوة على العقوبات الأميركية

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنها سترد بقوة على العقوبات الأميركية الجديدة بطريقة مؤثرة وموجعة لواشنطن، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة على موسكو تتعارض مع المصالح الأميركية.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تصعيد ضغوط العقوبات على موسكو اليوم الأربعاء بعد أن نشرت قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود.

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