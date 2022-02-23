أمير الكويت يحكي موقفاً لن ينساه للشعب المصري

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له، في دار يمامة أمس الثلاثاء، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وجرى تبادل الأحاديث الودية، التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على كل الأصعدة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنه بعدما رحَّب أمير الكويت بالرئيس السيسي خاطبه قائلاً: "أهلاً وسهلاً بكم، أنتم بين أهلكم وإخوانكم، والله يديم المحبة بيننا، وأنتم قدوة للآخرين، وآراؤكم سديدة، ولا نستغني عنكم، ونشكر اهتمامكم وحرصكم على مصر والكويت وعلاقتنا من قديم الزمان".

وإذ نقل السيسي إلى أمير الكويت تحياته وتحيات الشعب المصري كله للشعب الكويتي الشقيق، رد أمير الكويت بقوله: "الشعب المصري وقف ببطولة إلى جانب أشقائه الكويتيين، ولن ننسى لكم هذا الموقف".

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