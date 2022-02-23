أمستردام تعلن انتهاء أزمة الرهائن في متجر «آبل»

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة الهولندية انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر «آبل ستور» في أمستردام استمرت ساعات عدة.

وأكدت الشرطة الهولندية على «تويتر» أن القوات الأمنية أوقفت الرجل المسلح الذي احتجز الرهائن.

وكتبت الشرطة بحسب «فرانس برس» أنه «ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات»، مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.

ولم يذكر عن سقوط ضحايا أو إصابة أحد بأذى جراء العملية.

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