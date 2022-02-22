بايدن يعلن عن عقوبات إقتصادية ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة ألقاها منذ قليل حول أزمة أوكرانيا عن أول مجموعة من العقوبات على روسيا .

وقال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة تفرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا والتى تستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن " النخب الروسية" .



وقال الرئيس الأميركي أن العقوبات من شأنها أن تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية وتستهدف "النخب الروسية" وكذلك مؤسسات مالية.

وقال بايدن "سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية. وهذا يعني أنّنا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي".

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