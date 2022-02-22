بوتين يطلب من «الاتحاد الروسي» استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

المصدر: وكالات

أعلنت رئيس مجلس الاتحاد البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، وجه طلبا لاستخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

وذكرت ماتفيينكو، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى «طلبا من الرئيس... حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي»، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.

وأعلنت أن اللجان المعنية في مجلس الاتحاد لقد نصحت بالموافقة على تلبية الطلب مع أن يدخل قرار مناسب حول استخدام القوات المسلحة في الخارج حال تبنيه حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news