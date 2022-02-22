بوتين مهاجماً أوكرانيا: لم يكن لديها أبداً مقومات الدولة الحقيقية

المصدر: موسكو - د ب أ

شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تمتع أوكرانيا بمقومات الدولة، في خطاب متلفز وجهه إلى الأمة الروسية مساء الاثنين.

ووصف بوتين أوكرانيا بأنها دولة أقامتها روسيا إبان حكم الزعيم الشيوعي فلاديمير لينين، مضيفاً أن تماثيل لينين تم تدميرها هناك كعلامة على تفكك الشيوعية، مشيرا إلى تمزق المعالم الشيوعية منذ الاستقلال.

وقال بوتين: "نحن مستعدون لنكشف لأوكرانيا المعنى الحقيقي لتفكك الشيوعية".

وأضاف بوتين أن أوكرانيا لم يكن لديها أبداً "دولة حقيقية" وإنما قامت باستنساخ نماذج لإنشاء دولة قومية.

وزعم بوتين أن القوميين والمتشددين الذين زجوا بالبلاد إلى طريق مسدود هم من يطلقون النار الآن ويخضعون لسيطرة الغرب، وأضاف أن الفساد والصراع على السلطة بين القلة الحاكمة (الأوليجاركية) ذات النفوذ السياسي يمنعان سكان الجمهورية السوفيتية السابقة من تحسين معيشتهم.

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