رئيس أرمينيا يعلن استقالته

المصدر: موسكو - رويترز

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركسيان في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه قدم استقالته من منصبه اليوم الأحد.

وقال سركسيان في بيان إنه حاول طيلة فترة توليه رئاسة البلاد بذل كل ما في وسعه لتجنيب البلاد المزيد من تعميق الانقسام الداخلي، واحتمال الاشتباكات التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية.

وكان سركسيان قد دخل في مواجهة مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان العام الماضي حول عدد من القضايا من بينها إقالة قائد القوات المسلحة.

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