اتهام رجل من نيويورك بالتهديد بقتل ترامب

المصدر: نيويورك - رويترز

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية لرجل من نيويورك، حيث اتهمته بالتهديد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك لاستيائه مما اعتبره تهديدات ترامب للديمقراطية.

وقال مسؤولو الادعاء إن المتهم توماس ويلنكي (72 عاما) من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك هدد بالقيام بكل ما في وسعه لضمان وفاة ترامب، وأبدى اهتمامه ذات مرة بمعرفة معلومات عن الحماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية للرؤساء السابقين وأبنائهم.

وتم رفع القضية بينما يواصل الرئيس الجمهوري السابق إطلاق مزاعم بأن تزوير التصويت على نطاق واسع تسبب في خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي سعى خلالها لفترة ثانية في المنصب.

وجرى توجيه اتهامات التهديد بالقتل والخطف وإلحاق الأذى الجسدي بترامب إلى ويلنكي.

وقال محاميه ديردري فون دورنوم في رسالة بالبريد الإلكتروني: "السيد ويلنكي لم يقصد إيذاء أي شخص... كان يعبر عن مدى ذهوله مما رآه تهديدات لديمقراطيتنا من قبل الرئيس السابق ترامب".

ولم يرد محامون ومتحدثون باسم ترامب على الفور على طلبات التعليق.

وقال مسؤولو الادعاء إن المتهم أبدى اهتمامه بقتل ترامب في يوليو 2020 وفي ديسمبر 2020 أثناء رئاسة ترامب وبعدها خلال عدد من الاتصالات الطوعية مع شرطة الكونجرس والخدمة السرية.

ويُزعم أن ويلنكي قال لشرطة الكونجرس في مقابلة في يوليو 2020 إنه إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض التنحي، فسوف يحصل على أسلحة ويقتله.

وقال ممثلو الادعاء إن ويلنكي اتصل بالخدمة السرية في الرابع من يناير 2021 تقريبا وهدد بقتل ترامب و12 من أنصاره في الكونجرس لم يتم الكشف عن هوياتهم، وأشار إلى مكافأة قدرها 350 ألف دولار.

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