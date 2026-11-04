الدولار يهبط بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأميركي

انخفض الدولار اليوم الأربعاء متجها لتسجيل أكبر هبوط ​يومي من حيث النسبة المئوية خلال ثلاثة أسابيع عقب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات ‌التجديد النصفي في ​الكونغرس الأميركي، مما بدد حالة ضبابية كانت تخيم على السوق في وقت يقيّم فيه المستثمرون التغييرات التنظيمية المحتملة.

وقضت الانتخابات على أي مخاوف إزاء احتمال وجود نتائج متنازع عليها مع حدوث انقسام بين الحكومة بقيادة رئيس جمهوري وبين كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون.

وارتفعت الأسهم الأمريكية في المراحل الأولى من التداول، ‌في حين انخفضت أسعار النفط الخام مع ترقب المستثمرين رؤية الخطوة التالية لواشنطن في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أعقاب نتائج الانتخابات.

وقال إريك بريجار مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في شركة (سيلفر جولد بول) في ‌تورونتو "هناك شعور بالميل إلى المخاطرة هذا الصباح. ربما نشهد مزيجا بسيطا من ‌مبدأ تجاهل الأنباء والتركيز على الحقائق، بالإضافة إلى الشعور بالارتياح لعدم وقوعنا في مستنقع بسبب نتائج ‌انتخابات مزورة".

وأضاف "من الناحية الجوهرية، لا يزال ‌من الممكن ملاحظة مزيد من المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى موقف الحزب الديمقراطي بشأن مراكز البيانات وما إلى ذلك. لكن في الوقت ​الحالي، تشعر الأسواق بالارتياح لأن ترامب ‌لن يقاوم ذلك، وعندما ​نرى ميلا نحو المخاطرة على جميع الأصعدة، فإن ذلك يؤثر سلبا على الدولار عموما".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.32 بالمئة إلى 101.51، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض منذ 15 أكتوبر، في حين ارتفع اليورو 0.38 ​بالمئة إلى 1.1236 دولار بعد أن صعد إلى 1.272 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ السادس من أكتوبر .

وعلى الرغم من التغيير السياسي، لا تزال التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كما هي إلى حد كبير.

وتشير أداة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.6 بالمئة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقرر في ديسمبر ، بارتفاع عن نسبة 77.4 بالمئة المسجلة في الجلسة السابقة.