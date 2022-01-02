فرنسا تضع أميركا على القائمة الحمراء لكورونا

المصدر: باريس - رويترز

أدرجت فرنسا الولايات المتحدة على "القائمة الحمراء" الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما يعني أن على القادمين منها إلى البلاد ولم يتلقوا تطعيما قبول العزل الصحي لمدة عشرة أيام.

ولن تتغير القواعد بالنسبة للقادمين الذين تلقوا تطعيما كاملا إذ سيكون عليهم تقديم فحص يثبت سلبية الإصابة قبل ركوب الطائرات.

ويضع هذا الإجراء الولايات المتحدة، التي تزيد فيها الإصابات اليومية على 300 ألف إصابة بسبب السلالة أوميكرون، في نفس القائمة التي تضم دولا من بينها روسيا وأفغانستان وروسيا البيضاء وصربيا.

وتشهد فرنسا أيضا مستويات إصابات يومية قياسية إذ سجلت 200 ألف إصابة جديدة خلال الأيام الأربعة الماضية.

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