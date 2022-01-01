بريطانيا تجيز استعمال دواء «Paxlovid» لعلاج مرضى «كورونا»

المصدر: وكالات

قالت الحكومة البريطانية في بيان إن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وافقت على استخدام أقراص دواء «Paxlovid» من شركة فايزر لعلاج كوفيد-19 بعد أن تبين أنه آمن وفعال في الحد من مخاطر الاستشفاء والوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى المعتدلة والمعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض حاد.

وتم تطوير «Paxlovid» بواسطة شركة فايزر، وهو دواء مضاد للفيروسات يعمل عن طريق تثبيط الأنزيم البروتيني اللازم لتكاثر الفيروس، الأمر الذي يمنعه من التكاثر، ويحافظ على مستويات الفيروس منخفضة ويساعد الجسم على التغلب على العدوى الفيروسية.

وقلت الحكومة أن الدواء سيتم أخذه مرتين يوميًا عن طريق الفم لمدة 5 أيام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news