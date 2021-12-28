في سابقة هي الأولى بتاريخ الكويت.. الحبس والعزل لـ 6 قضاة كويتيين

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في الكويت،اليوم، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة كويتيين وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، في حكم هو الأول من نوعه بتاريخ الكويت ،في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر 5 آلاف دينار، والحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة ، وحبس رجال أعمال ،حسب صحيفة القبس الكويتية.

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.

وجاءت إحالة القضاة الـ 8 بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.

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