كوريا الجنوبية تعفوا عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه

المصدر: سيول-أ ف ب

أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي تقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة.

وأدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمت أشخاصا تلقوا عفوا خاصا تم منحه "لمعالجة أزمات اجتماعية"، وفق ما قال وزير العدل كارك بيوم-كاي للصحافيين.

وكانت بارك أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية عام 2013، حيث قدمت نفسها على انها ابنة الأمة الكورية والسياسية غير الفاسدة التي لا فضل لأحد عليها في وصولها الى السلطة.

وبعد أقل من أربع سنوات تم عزلها من منصبها بعد ظهور فضيحة فساد أدت الى احتجاجات كبيرة في الشوارع.

وتقضي الرئيسة السابقة البالغة 69 عاما حكما بالسجن مدة 20 عاما بعد إدانتها بتلقي رشى واساءة استخدام السلطة، إضافة الى عامين بعد ذلك لانتهاكها قانون الانتخابات.

وكشفت فضيحة الفساد عن صلات مشبوهة بين الشركات الكبرى والطبقة السياسية في كوريا الجنوبية، حيث تم اتهام بارك وصديقتها شوي سون-سيا بتلقي رشى من شركات بينها سامسونغ.

وأدت الاحتجاجات ضد بارك وحزبها المحافظ الى إعطاء دفع لمون جاي-ان ذي الميول اليسارية للوصول الى سدة الرئاسة.

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